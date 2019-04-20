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Экс-вратарь Динамо: Шовковский срывался, если человек реально не добегал

Экс-вратарь Динамо: Шовковский срывался, если человек реально не добегал
05:31 Сегодня Телеграф ua.tribuna

Новости спорта: 29-летний украинский голкипер Артем Кичак, воспитанник киевского "Динамо", ныне выступающий за венгерский МТК, поделился мнением об экс-вратаре "Динамо" Александре Шовковском.

– Мы посчитали: пока Шовковский был в "Динамо", было почти 20 вратарей, которые либо играли, либо подпускались к основе. Расскажите историю о том, почему вас 20, а он — один?

– Потому что это Саша Шовковский. Он такой один. Ни разу за время, когда был в первой команде, не видел, чтобы он тренировался как попало. Помимо этого, он почти всегда работал до тренировки, в тренажерном зале. У него была мотивация. Если бы он не работал над собой, было бы очень тяжело — снизу же подпирают.

– Когда Коваль уходил в аренду в "Говерлу", рассказывал, что вернется основным вратарем "Динамо" — Шовковский не вечный. Когда вы поняли, что без шансов его не подвинуть?

– Даже не думал о том, что без шансов. Просто работал и ждал шанс. Чтобы не зря находиться в такой команде. Окей, не будет шанса, что тогда? Закончить карьеру? Выкинуть перчатки с балкона? Для чего я вообще в 7 лет пошел в футбол — есть же Шовковский, так? Я же знал, что есть Шовковский. Еще и в "Динамо" взяли. На этом жизнь не заканчивается. Есть и другие команды, где можно себя показать.

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– Расскажите о разговоре с Шовковским, который сразу приходит в голову, когда вспоминаете его фамилию.

– Молодой пропустит на тренировке или ошибку сделает, потом ходит, психует. Такого от него никогда не видел. Он срывался только тогда, когда человек реально не добегал. Он мог напихать. Когда шла тренировка, и он делал подсказки, то всегда говорил: "Как ты тренируешься, так ты будешь играть". На сборах читал его книжку – он там так же пишет. Еще одно доказательство, почему он так долго играл.

Контракт Кичака принадлежал "Динамо" с 2006-го по 2013-й годы.

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Александр Шовковский, Футбол, Новости футбола, Артем Кичак.
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