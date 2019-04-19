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Нидерланды после успеха Аякса сократили отставание от Украины в таблице коэффициентов УЕФА

Нидерланды после успеха Аякса сократили отставание от Украины в таблице коэффициентов УЕФА
15:50 Сегодня Телеграф sportarena.com

Новости спорта: Амстердамский Аякс принес Нидерландам 0,6 балла благодаря победе над Ювентусом и выходу в полуфинал Лиги чемпионов.

Это позволило Нидерландам сократить отставание от Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Теперь у Нидерландов 32,033 баллов против украинских 38,9.

В нынешнем сезоне Нидерланды не обойдут Украину. Не сделает это и Турция, все представители которой уже вылетели.

Плохие новости ожидают наш рейтинг летом, когда он потеряет 10 баллов, заработанных в сезоне 2014/15. Это позволит нидерландцам и туркам вплотную приблизиться к нам.

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Итоговая таблица коэффициентов этого сезона определит представительство стран в еврокубках в сезоне 2020/21.

7-9 места в рейтинге коэффициентов дают одинаковое представительство в еврокубках, а вот вице-чемпиону 10-й страны придется начинать свой путь в квалификации Лиги чемпионов не с 3 раунда квалификации, а со второго.

При жеребьевке Лиги чемпионов в первую корзину попадают чемпионы первых 7 стран в таблице коэффициентов УЕФА и победитель Лиги чемпионов. Если победитель Лиги чемпионов также выиграл один из чемпионатов топ-7, то 8-е место в первой корзине достается чемпиону 8-й страны таблицы коэффицентов.

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Лига Европы, Лига Чемпионов, ФК Аякс, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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