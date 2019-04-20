Боец UFC Штырков госпитализирован перед боем

Новости спорта: Российский боец UFC Иван Штырков попал в больницу и не сможет принять участия в турнире UFC в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил его соперник Девин Кларк в своём «инстаграме». О причинах госпитализации Штыркова пока не сообщается.

«Всем привет. Хочу поблагодарить вас за поддержку. К сожалению, мой бой в России был отменён, мой оппонент заболел и попал в больницу, так что боя завтра не будет. Спасибо всем за поддержку. Это многое значит. Скоро я вернусь. Спасибо вам!» — сказал Дэвин Кларк в своём видеообращении.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» американского бойца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram The ups and downs of the fight game. Публикация от Devin Terrell Clark (@brownbearufc) 19 Апр 2019 в 2:58 PDT

Поединок Ивана Штыркова и Девина Кларка должен был пройти в основном карде турнира UFC в Санкт-Петербурге, который состоится сегодня, 20 апреля.