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Нурмагомедов: Я должен избить Порье

Нурмагомедов: Я должен избить Порье
03:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями о следующем сопернике.

В сентябре 2019 года россиянин должен встретиться с временным чемпионом организации в этой же весовой категории Дастином Порье.

"Думаю, Порье здорово провёл поединок с Холлоуэем. Честно говоря, до боя думал, что Макс победит Дастина. Таков был мой прогноз, говорил об этом с фанатами, командой и отцом. Но Порье впечатлил меня. Думаю, он здорово боксировал, намного лучше, чем раньше. С каждым поединком он прибавляет в этом компоненте. Мы должны встретиться и работаем над этим.

Нурмагомедов и Порье могут провести бой в Абу-Даби

Кроме того, он хорош в борьбе. Давно за ним слежу. Что касается нашего с ним боя, я должен избить его. Сделать то же самое, что делаю со всеми остальными. Уважаю Дастина как бойца и человека, но, когда мы войдём в клетку, я должен буду его избить. Сейчас я сфокусирован на сентябре, у нас получится отличный бой", — приводит слова Нурмагомедова MMA Fighting.

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