Макгрегор провел выставочный боксерский бой (Видео)

Ирландец посетил клуб Crumlin Boxing Club, в котором в двенадцатилетнем возрасте начинал обучаться боксу, и провёл выставочный поединок. Соперником Конора стал Майкл Макгрейн, встреча завершилась вничью, а вырученные от неё средства будут потрачены на благотворительность, сообщает MMA Fighting.

В Сети появилось несколько небольших видеозаписей, посвящённых бою Макгрегора с Макгрейном. В частности, их можно увидеть на странице Conor McGregor News в «Твиттере» и на странице сестры соперника Макгрегора в «Твиттере» — Эми Макгрейн.

Eat That pic.twitter.com/pXwOFWXJNy

Conor McGregor @TheNotoriousMMA returning to boxing in a match at Crumlin Boxing Club tonight. pic.twitter.com/yK1Csde8QY

— Conor McGregor News (@ConormcGregor5) 19 апреля 2019 г.