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Макгрегор провел выставочный боксерский бой (Видео)

Макгрегор провел выставочный боксерский бой (Видео)
22:16 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор продолжает поддерживать форму.

Ирландец посетил клуб Crumlin Boxing Club, в котором в двенадцатилетнем возрасте начинал обучаться боксу, и провёл выставочный поединок. Соперником Конора стал Майкл Макгрейн, встреча завершилась вничью, а вырученные от неё средства будут потрачены на благотворительность, сообщает MMA Fighting.

В Сети появилось несколько небольших видеозаписей, посвящённых бою Макгрегора с Макгрейном. В частности, их можно увидеть на странице Conor McGregor News в «Твиттере» и на странице сестры соперника Макгрегора в «Твиттере» — Эми Макгрейн.

Малиньяджи все еще рассчитывает провести бой с Макгрегором

Напомним, в послужном списке Макгрегора есть один боксёрский поединок в профессионалах. В 2017 году он досрочно уступил экс-чемпиону мира в пяти весовых категориях Флойду Мейвезеру.

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MMA, Смешанные единоборства, Новости ММА, Конор Макгрегор.
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