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Хоккейная сборная Украины проиграла минской Юности в товарищеском матче

Хоккейная сборная Украины проиграла минской Юности в товарищеском матче
20:37 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: ФХУ

Новости спорта: Сборная Украины потерпела поражение от "Юности" в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира в Дивизионе IB.

За всю встречу украинцам ни разу не удалось взять ворота хозяев льда. При этом подопечные Андрея Срюбко пропустили четыре шайбы от минской команды – по две во втором и третьем периодах.

Второй товарищеский матч пройдет 21 апреля.

Отметим, что 16 апреля сборная Украины с минимальным отставанием проиграла сборной клубов УХЛ (3:4). Напомним, что 28 апреля украинцы начнут выступление на мировом первенстве в Таллине, Эстония.

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Товарищеский матч:

«Юность» – сборная Украины – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

1:0 – Протасеня (Кулаков) – 22,40

2:0 – Аносов (Стефанович, Мажуга) – 34,04

3:0 – Протасеня (Геращенко, Кулаков – бол.) – 47,14

4:0 – Кашкар (К. Брикун, Протасеня) – 54,15

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Хоккей, Сборная Украины по хоккею, Новости хоккея.
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