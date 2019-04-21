Хоккейная сборная Украины проиграла минской Юности в товарищеском матче

Новости спорта: Сборная Украины потерпела поражение от "Юности" в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира в Дивизионе IB.

За всю встречу украинцам ни разу не удалось взять ворота хозяев льда. При этом подопечные Андрея Срюбко пропустили четыре шайбы от минской команды – по две во втором и третьем периодах.

Второй товарищеский матч пройдет 21 апреля.

Отметим, что 16 апреля сборная Украины с минимальным отставанием проиграла сборной клубов УХЛ (3:4). Напомним, что 28 апреля украинцы начнут выступление на мировом первенстве в Таллине, Эстония.

Товарищеский матч:

«Юность» – сборная Украины – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

1:0 – Протасеня (Кулаков) – 22,40

2:0 – Аносов (Стефанович, Мажуга) – 34,04

3:0 – Протасеня (Геращенко, Кулаков – бол.) – 47,14

4:0 – Кашкар (К. Брикун, Протасеня) – 54,15