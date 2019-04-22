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Бой скандального Емельяненко отменен

Бой скандального Емельяненко отменен
13:44 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новости спорта: Скандальный Александр Емельяненко отметился новой выходной.

Емельяненко 10 мая в Самаре должен был провести бой с бразильцем Луисом Энрике, но теперь поединок перенесен на неопределенный срок по курьезной причине. Все дело в том, что россиянин ухитрился разбить лицо, катаясь на велосипеде. Об этом боец ММА сообщил на своей странице в Instagram.

"Мой друг Виктор, который выступает в дисциплине спортивной айронмен, организовал двухчасовую тренировку на велосипедах! Я выдержал нагрузку, но из-за неумения кататься на велике разбился. Бой, который должен проходить в Самаре, перенесен", – написал Емельяненко.

Напомним, 20 апреля в Киеве состоялся вечер бокса, в котором главным событиям был бой украинца Дениса Беринчика. Украинский боксер одержал победу над Аракавой единогласным решением судей.  

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MMA, Александр Емельяненко, Новости ММА.
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