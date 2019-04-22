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Экс-боец UFC погиб после конфликта с таксистом

Экс-боец UFC погиб после конфликта с таксистом
21:46 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Бывший боец UFC был убит таксистом в Бразилии.

Боец ММА, бывший боец UFC Родриго Гойано де Лима был убит в воскресенье вечером в городе Белен, сообщает Globo. Родриго скончался после конфликта с таксистом Джефферсоном Роджером Масиэлем Баратой.

По предварительной информации, между спортсменом и водителем произошёл конфликт по неустановленным причинам. После спора спортсмен вышел из машины, но водитель сбил его и переехал. После инцидента водитель скрылся с места происшествия. В настоящее время проводятся следственные мероприятия на месте преступления.

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На счету спортсмена 13 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед и один раз свёл поединок к ничьей. Дважды спортсмен принимал участие в мероприятиях UFC, оба раза потерпев поражения — в 2014 и 2015 годах.

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Такси, Бокс, MMA, UFC, Новости бокса, Родриго Гойано де Лима.
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