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Пидручный: Кто хочет – могу недорого стрижку организовать

Пидручный: Кто хочет – могу недорого стрижку организовать
18:10 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал о жизни около спорта.

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный рассказал, что сам стрижет членов национальной команды.

«У нас есть правило, что использовать телефон в столовой запрещено. Просто достал телефон – сразу 5 евро в кассу. Кстати, очень классное правило, телефон вообще никто не носит в столовой.

У девушек такого правила нет, поэтому когда они достают телефон, для нас это такая дикость. Много людей поскидывали по 5 евро, я как-то не скидывал. Юрай наибольше скинул.

Санитра решил все эти деньги использовать для покупки новой машинки для стрижки. Машинка классная, мне сейчас одно удовольствие стричь их, потому что старая была дешевой, стричь было очень трудно. Она много пропускала, много жаловались. Конечно, для моей репутации это было не очень.

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Сейчас выхожу на новый уровень стрижки, кто хочет – могу недорого стрижку организовать», – сказал Пидручный.

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Сборная Украины, Биатлон, Новости спорта, Новости биатлона, Дмитрий Пидручный.
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