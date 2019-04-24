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НХЛ: Сан Хосе вырвал серию у Вегаса

НХЛ: Сан Хосе вырвал серию у Вегаса
07:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: «Сан-Хосе» в овертайме победил «Вегас» и выиграл серию со счётом 4-3.

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду принимал «Вегас Голден Найтс». В овертайме победу одержала команда Питера Дебура — 5:4 ОТ. «Шаркс» выиграли серию со счётом 4-3.

После двух периодов «Шаркс» уступали в три шайбы, но сумели вернуться в игру и выйти вперёд к середине третьего периода. Хозяева четырежды реализовали большинство после матч-штрафа Коди Икина. Голами отметились: Томаш Гертл, Кевин Лабанк и Логан Кутюр дважды. 

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До конца основного времени «Голден Найтс» удалось сравнять счёт усилиями Джонатана Маршессо и перевести игру в овертайм. В дополнительное время решающую шайбу забросил Баркли Гудроу.

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НХЛ, Хоккей, Новости спорта, ХК Сан-Хосе.
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