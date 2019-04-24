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Реал потерял шансы на победу в чемпионате Испании

Реал потерял шансы на победу в чемпионате Испании
08:23 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В матче 34-го тура чемпионата Испании «Алавес» уступил «Барселоне» со счётом 0:2.

Таким образом, каталонцы приблизились к завоеванию титула. Уже сегодня, 24 апреля, они могут стать победителями Примеры, если «Атлетико» уступит «Валенсии». «Реал» потерял даже математические шансы на золотые медали.

«Барселона» может выиграть четвёртый чемпионский титул за последние пять лет, для неё это будет 26-я победа в истории. Мадридцы становились сильнейшими в Испании 33 раза. 10 титулов у «Атлетико».

Счёт в матче «Барселоны» и «Алавеса» был открыт на 54-й минуте. Автором гола стал Карлос Аленья. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Серхи Роберто. На 60-й минуте преимущество каталонского клуба увеличил Луис Суарес, который реализовал пенальти.

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«Барселона», набрав 80 очков, по-прежнему лидирует в турнирной таблице испанского национального чемпионата. У «Атлетико» 68 баллов и матч в запасе.

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Ла Лига, Примера, Новости футбола, ФК Реал Мадрид.
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