Экс-чемпион UFC возвращается в спорт после 23 операций

Новости спорта: Бывший чемпион UFC Крис Уайдман сообщил, что планирует вернуться в октагон летом.

Также Уайдман посетовал на большое количество травм, которые преследовали его в течение карьеры.

«После боя с Жакаре мне установили в шею диск. Потом потребовалась операция, до сих пор чувствую из-за этого слабость. Но дела постепенно налаживаются. Я надеюсь, что смогу вернуться в ММА уже летом.

За свою карьеру я перенёс 22 или 23 операции. Мне оперировали шею, спину, ноги, руки. Каждый год были какие-то проблемы. Я рассмотрю вариант перехода в более высокую весовую категорию, возможно, в этом случае удастся лучше сохранять организм», — цитирует Уайдмана MMA On Point.

Напомним, что в последний раз Уайдман выходил в октагон в ноябре 2018 года, тогда он проиграл нокаутом Роналдо Соузе.