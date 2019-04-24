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Экс-чемпион UFC возвращается в спорт после 23 операций

Экс-чемпион UFC возвращается в спорт после 23 операций
15:00 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта: Бывший чемпион UFC Крис Уайдман сообщил, что планирует вернуться в октагон летом.

Также Уайдман посетовал на большое количество травм, которые преследовали его в течение карьеры.

«После боя с Жакаре мне установили в шею диск. Потом потребовалась операция, до сих пор чувствую из-за этого слабость. Но дела постепенно налаживаются. Я надеюсь, что смогу вернуться в ММА уже летом.

За свою карьеру я перенёс 22 или 23 операции. Мне оперировали шею, спину, ноги, руки. Каждый год были какие-то проблемы. Я рассмотрю вариант перехода в более высокую весовую категорию, возможно, в этом случае удастся лучше сохранять организм», — цитирует Уайдмана MMA On Point.

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Напомним, что в последний раз Уайдман выходил в октагон в ноябре 2018 года, тогда он проиграл нокаутом Роналдо Соузе.

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MMA, UFC, Новости спорта, Крис Уайдман.
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