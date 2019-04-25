Уайт: Придет время, когда Нурмагомедов и Макгрегор будут уважать друг друга

Новости спорта: Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал затянувшийся конфликт между бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

"Не думаю, что когда-нибудь они станут приятелями. Тем не менее, когда проводишь против соперника 7—10 раундов, между вами возникает взаимное уважение. Думаю, настанет время, когда Нурмагомедов и Макгрегор начнут уважать друг друга, о взаимной симпатии сейчас, конечно же, не говорю", — заявил Уайт в эфире телеканала CNN.

Напомним, в 2018 году после боя Нурмагомедова и Макгрегора Хабиб напал в зале на одного из тренеров Конора. После этого он был дисквалифицирован на длительный срок. Дисквалификация Нурмагомедова истекает летом 2019 года.

В последние дни Макгрегор и Нурмагомедов снова начали обмениваться оскорблениями.