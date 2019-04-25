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Президент UFC планирует заняться организацией боксерских поединков

Президент UFC планирует заняться организацией боксерских поединков
02:59 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что в скором времени планирует заняться организацией боксёрских поединков.

По словам Уайта, сейчас в профессиональном боксе сложилась парадоксальная ситуация, при которой ведущие боксёры не дерутся друг с другом.

«Активные действия в сфере организации бокса начнутся уже осенью. В конце лета вы всё увидите сами. Мне не нравится, что ведущие боксёры не дерутся друг с другом. Они могли бы зарабатывать очень много денег и быть примером. Но пока они лишь дальше вредят самим себе», — приводит слова Уайта CNN.

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Отметим, что UFC является ведущим ММА-промоушеном в мире. Компания проводит турниры во многих странах мира, а 20 апреля очередной вечер смешанных единоборств проходил в Санкт-Петербурге. Россия уже во второй раз приняла турниры UFC.

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Бокс, MMA, Смешанные единоборства, UFC, Новости бокса, Дэна Уайт.
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