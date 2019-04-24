Биатлон. Участие Джимы и Пидгрушной в сезоне 2019/20 остается под вопросом

Новости спорта: Сестры Семеренко и Анастасия Меркушина продолжат подготовку по индивидуальной программе.

Во вторник, 23 апреля, состоялся тренерский совет Федерации биатлона Украины, где сообщили некоторую информацию о подготовке спортсменов к следующему сезону.

Так, стало известно, что об участии в следующем сезоне Юлии Джимы и Елены Пидгрушной говорить пока рано. Джима все еще не подписала контракт с Министерством молодежи и спорта, однако ее включили в состав команды авансом. А что касается капитана женской сборной, то по результатам прошлого сезона Пидгрушная не выполнила норматив для получения ставки по линии министерства, поэтому пока ее в список команды не включили. Кроме того, нерешенным остается вопрос участия Ирины Варвинец, состояние здоровья которой пока не позволяет точно ответить на вопрос ее продолжения карьеры.

Анастасия Меркушина продолжит подготовку по индивидуальной программе со своим отцом Олегом Меркушиным, а сестры Семеренко будут тренироваться с Григорием Шамраем.

В основной группе будут заниматься шест спортсменок - Юлия Журавок, Надежда Белкина, Яна Бондарь, Дарья Блашко, Ольга Абрамова и Анна Кривонос, и, возможно, к ним присоединится Юлия Джима. Основу будут тренировать трое специалистов, обязанности которых четко разграничили - Валерий Лесников будет отвечать за функциональную подготовку,а Владимир Махлаев и Александр Беланенко будут тренировать стрельбу девушек.