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Биатлон. Участие Джимы и Пидгрушной в сезоне 2019/20 остается под вопросом

Биатлон. Участие Джимы и Пидгрушной в сезоне 2019/20 остается под вопросом
22:28 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Сестры Семеренко и Анастасия Меркушина продолжат подготовку по индивидуальной программе.

Во вторник, 23 апреля, состоялся тренерский совет Федерации биатлона Украины, где сообщили некоторую информацию о подготовке спортсменов к следующему сезону.

Так, стало известно, что об участии в следующем сезоне Юлии Джимы и Елены Пидгрушной говорить пока рано. Джима все еще не подписала контракт с Министерством молодежи и спорта, однако ее включили в состав команды авансом. А что касается капитана женской сборной, то по результатам прошлого сезона Пидгрушная не выполнила норматив для получения ставки по линии министерства, поэтому пока ее в список команды не включили. Кроме того, нерешенным остается вопрос участия Ирины Варвинец, состояние здоровья которой пока не позволяет точно ответить на вопрос ее продолжения карьеры.

Джима: Я вот просто чувствую, что я всем в команде мешаю

Анастасия Меркушина продолжит подготовку по индивидуальной программе со своим отцом Олегом Меркушиным, а сестры Семеренко будут тренироваться с Григорием Шамраем.

В основной группе будут заниматься шест спортсменок - Юлия Журавок, Надежда Белкина, Яна Бондарь, Дарья Блашко, Ольга Абрамова и Анна Кривонос, и, возможно, к ним присоединится Юлия Джима. Основу будут тренировать трое специалистов, обязанности которых четко разграничили - Валерий Лесников будет отвечать за функциональную подготовку,а Владимир Махлаев и Александр Беланенко будут тренировать стрельбу девушек.

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Биатлон, Юлия Джима, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону.
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