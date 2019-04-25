ЧМ-2019 по хоккею: состав сборной Украины

Новости спорта: Наставник сборной Украины по хоккею Андрей Срюбко оставил вне заявки еще троих хоккеистов.

25 апреля был утвержден окончательный состав национальной сборной Украины на чемпионат мира в Дивизионе IB, который с 28 апреля по 4 мая состоится в Таллине, Эстония.

По итогам последних тренировок на базе арены «Терминал» в Броварах главный тренер сборной Андрей Срюбко отчислил третьего голкипера – Кирилла Кучера («Белый Барс»), защитника Александра Боевых («Кременчуг») и нападающего Феликса Морозова («Викториавиль Тайгерс», QMJHL).

Таким образом, в столицу Эстонии 26 апреля отправятся 22 хоккеиста:

Вратари: Богдан Дьяченко («Донбасс»), Артур Оганджанян («Огден Мустангз», WSHL, США)

Защитники: Всеволод Толстушко ( «Кременчуг»), Андрей Григорьев, Владимир Романенко (оба – «Донбасс»), Даниил Скрипец («Динамо»), Игорь Мережко («Летбридж Харрикейнз», WHL, Канада), Денис Петрухно («Галац», Румыния), Филипп Пангелов-Юлдашев (ЦСК ВВС Самара, ВХЛ)

Нападающие: Тимур Гриценко («Кременчуг»), Виталий Лялька, Вадим Мазур (оба – «Донбасс»), Никита Коваленко («Днепр»), Сергей Бабинец (МХК «Гуменне», Словакия), Никита Буценко («Заглебие», Польша), Владислав Гаврик («Михаловце», Словакия), Дмитрий Даниленко («Саус Шор Кингс», NCDC, США), Олег Задоенко, Дмитрий Нименко (оба – «Стяуа», Румыния), Александр Пересунько («Бостон Jr. Брюинз», NCDC, США), Владимир Чердак (МХК «Динамо»), Андрей Михнов («Тыхы», Польша)