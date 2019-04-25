Скачать
Четверг, 25.04.2019
Барком-Кажаны завоевали золото чемпионата Украины по волейболу
Барком-Кажаны завоевали золото чемпионата Украины по волейболу
Манчестер Сити обыграл Манчестер Юнайтед и вышел на первое место в АПЛ
Манчестер Сити обыграл Манчестер Юнайтед и вышел на первое место в АПЛ
Джошуа посетит бой Усик - Такам
Джошуа посетит бой Усик - Такам
Украинский прыгун в воду Кваша объявил о завершении карьеры
Илья Кваша объявил о завершении карьеры

ЧМ-2019 по хоккею: состав сборной Украины

ЧМ-2019 по хоккею: состав сборной Украины
14:32 Сегодня Телеграф УХЛ

Новости спорта: Наставник сборной Украины по хоккею Андрей Срюбко оставил вне заявки еще троих хоккеистов.

25 апреля был утвержден окончательный состав национальной сборной Украины на чемпионат мира в Дивизионе IB, который с 28 апреля по 4 мая состоится в Таллине, Эстония.

По итогам последних тренировок на базе арены «Терминал» в Броварах главный тренер сборной Андрей Срюбко отчислил третьего голкипера – Кирилла Кучера («Белый Барс»), защитника Александра Боевых («Кременчуг») и нападающего Феликса Морозова («Викториавиль Тайгерс», QMJHL).

Таким образом, в столицу Эстонии 26 апреля отправятся 22 хоккеиста:

Вратари: Богдан Дьяченко («Донбасс»), Артур Оганджанян («Огден Мустангз», WSHL, США)

Защитники: Всеволод Толстушко ( «Кременчуг»), Андрей Григорьев, Владимир Романенко (оба – «Донбасс»), Даниил Скрипец («Динамо»), Игорь Мережко («Летбридж Харрикейнз», WHL, Канада), Денис Петрухно («Галац», Румыния), Филипп Пангелов-Юлдашев (ЦСК ВВС Самара, ВХЛ)

Нападающие: Тимур Гриценко («Кременчуг»), Виталий Лялька, Вадим Мазур (оба – «Донбасс»), Никита Коваленко («Днепр»), Сергей Бабинец (МХК «Гуменне», Словакия), Никита Буценко («Заглебие», Польша), Владислав Гаврик («Михаловце», Словакия), Дмитрий Даниленко («Саус Шор Кингс», NCDC, США), Олег Задоенко, Дмитрий Нименко (оба – «Стяуа», Румыния), Александр Пересунько («Бостон Jr. Брюинз», NCDC, США), Владимир Чердак (МХК «Динамо»), Андрей Михнов («Тыхы», Польша)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Хоккей, Новости хоккея, Андрей Срюбко, ЧМ-2019 по хоккею.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что Бойко кричал Мораесу после отбитого пенальти (Видео)
02 Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити: события матча (Видео)
03 Динамо и Шахтер разошлись миром (Видео)
04 Хацкевич жестко раскритиковал судейство матча Динамо - Шахтер
05 Манчестер Сити обыграл Манчестер Юнайтед и вышел на первое место в АПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь