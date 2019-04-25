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Профильный комитет ВР оценил работу по модернизации олимпийского центра Конча-Заспа

Профильный комитет ВР оценил работу по модернизации олимпийского центра Конча-Заспа
16:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости спорта: В олимпийском учебно-спортивном центре "Конча-Заспа" под Киевом состоялось выездное заседание комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

С условиями проживания и тренировок атлетов парламентариев во главе с председателем комитета, народным депутатом Артуром Палатным ознакомили министр молодежи и спорта Игорь Жданов и директор центра Андрей Крилюк, сообщили в пресс-службе Минмолодежьспорта Украины. 

Министр обратил внимание народных избранников на проводимую кропотливую работу по обустройству центра. Так, в течение двух последних лет для улучшения материально-технической базы предприятия был проведен капитальный ремонт помещений и систем, закуплено внушительный перечень современного спортивного оборудования, инвентаря и т.д. на общую сумму 32 493,2 тыс грн.

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По словам Жданова, за счет отремонтированных новых площадей значительно увеличилось количество видов спорта, представители которых могут использовать "Конча-Заспу" для проведения учебно-тренировочных сборов.

Артур Палатный вместе с коллегами высоко оценили работу по модернизации "Кончи-Заспы" с 2017 года и пообещали содействовать в выделении средств на дальнейшее развитие олимпийского центра.

Отметим, что "Конча-Заспа" является центром подготовки по боксу, борьбе, дзюдо, тхэквондо, спортивной гимнастике, легкой и тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, современному пятиборью, фехтованию, стрельбе из лука, гандболу и футболу.

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Конча-Заспа, Игорь Жданов, Минмолодежьспорта Украины.
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