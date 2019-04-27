Усэйн Болт передал уникальный лот для аукциона Фонда Кличко

Новости спорта: Ямайский спринтер выставил на торги свои беговые кроссовки.

Один из лучших спринтеров в истории спорта, 8-кратный олимпийский чемпион Усэйн Болт передал свои беговые кроссовки Фонду Кличко для благотворительного аукциона.

Об этом сообщил один из сооснователей фонда, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко, во время своего выступления на Sport Marketing Conferense.

По словам Владимира, продемонстрировавшего видеообращение, записанное Болтом, организация подобных мероприятий требует времени и усилий. Как отметил Кличко, хочется, чтобы лоты, представленные на аукционе, были оригинальными и по-настоящему эксклюзивными.

К примеру, в 2016-м году Фонд выставлял на торги аудиенцию теперь уже у князя Монако Альберта, кожаную куртку Арнольда Шварценеггера из фильма «Терминатор» и написанную Сильвестром Сталлоне картину.

Работа над проведением следующего аукциона ведется, а ямайский спринтер стал одним из первых, кто согласился передать свой лот Фонду.

32-летний бегун установил ряд мировых рекордов и является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира.

В последнее время Болт выступал в качестве футболиста за австралийский клуб Сентрал Кост Маринерс.