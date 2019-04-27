Харлан выиграла Гран-при Сеула по фехтованию

Новости спорта: Ольга Харлан стала победительницей Гран-при в Сеуле.

Украинская фухтовальщица Ольга Харлан стала победительницей Гран-при в Сеуле (Южная Корея).

В финальной дуэли украинка победила домашнюю спортсменку Чжи Ен Ким, одолев соперницу в напряженной борьбе лишь в один укол — 15:14.

Бронзовые медали на соревнованиях достались Манон Брюне, которую также одолела Харлан в полуфинале, а также Чжи Ен Сео из Южной Кореи.

Накануне украинская спортсменка также вошла в тройку призеров Гран-при в Афинах, завоевав серебряные медали.

Напомним, что в конце февраля украинка завоевала бронзу на гран-при Каира.