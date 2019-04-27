Именитый легкоатлет подозревается в употреблении допинга

Обладатель мирового рекорда в полумарафоне кениец Абрахам Киптум получил временное отстранение от соревнований из-за подозрения в применении допинга.
У Киптума выявили аномальные показатели биометрического паспорта, а это является серьезным косвенным доказательством того, что спортсмен принимал допинг.
Кениец считался одним из фаворитов Лондонского марафона-2019 и уже даже прибыл в столицу Англии, но организаторы соревнований заявили, что не выпустят его на старт.
Напомним, олимпийский чемпион-2008 дисквалифицирован на 4 года