Именитый легкоатлет подозревается в употреблении допинга

Новости спорта: Абрахам Киптум хотел выступить на Лондонском марафоне, но его отправили домой.

Обладатель мирового рекорда в полумарафоне кениец Абрахам Киптум получил временное отстранение от соревнований из-за подозрения в применении допинга.

У Киптума выявили аномальные показатели биометрического паспорта, а это является серьезным косвенным доказательством того, что спортсмен принимал допинг.

Кениец считался одним из фаворитов Лондонского марафона-2019 и уже даже прибыл в столицу Англии, но организаторы соревнований заявили, что не выпустят его на старт.

Напомним, олимпийский чемпион-2008 дисквалифицирован на 4 года