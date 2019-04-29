Юношеская сборная Украины по футзалу уступила Италии

Новости спорта: Сборная Украины U-19 играет на турнире Torneo Delle Nazioni-2019 в Италии.

Украинская сборная по футзалу U-19 на турнире Torneo Delle Nazioni-2019 в Италии уступила хозяевам турнира со счетом 1:4.

Это уже второе поражение команды Виталия Одегова после неудачи в игре с испанской сборной (2:6).

Италия повела в счете уже на первой минуте матча, после чего удвоила свое преимущество. Лишь тогда украинцы отыграли один гол, но в итоге итальянцы забили в ворота Гуйвана еще два мяча.

Следующую игру Украина U-19 проведет сегодня против Словении. Начало поединка в 18:00.

Матчи проходят в рамках подготовки к финальной части Евро-2019 (U-19), которое пройдет с 8 по 13 сентября в Риге. Соперниками Украины в жеребьевке могут стать Польша, Португалия, Испания, Россия, Хорватия и Латвия.