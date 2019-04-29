Как называли Левченко в школе: спортсменка ответила на блиц-опрос, стоя в планке

Новости спорта: Украинская легкоатлетка с улыбкой прошла нелегкое испытание.

Вслед за фехтовальщицей Ольгой Харлан, украинская высотница Юлия Левченко в ходе своей тренировки была проинтервьюирована Red Bull.

Красавица-спортсменка, выполняя одну из вариаций упражнения «планка» за минуту успела рассказать о своем детском прозвище, глобальной цели и многом другом:

- Твой личный рекорд?

- Два метра и один сантиметр.

- Какой женский рекорд по прыжкам в высоту?

- Два метра и девять сантиметров.

- Назови трех героев «Мстителей».

- Так, понятно. Я не знаю. «Мстителей» не помню.

- За что любишь легкую атлетику?

- За то, что здесь я могу быть сама собой.

- Из чего состоит прыжок в высоту?

- Из разбега, отталкивания и полета над планкой.

- Почему прыжковая яма называется ямой?

- Потому что раньше прыгали в песок и это была яма с песком, название так и осталось.

- Как тебя называли в школе?

- Юлька-пулька.

- Какой рост у Александра Крикуна?

- Понятия не имею, но очень высокий.

- Назови героев «Стражи Галактики»?

- Енот, Грут и все, не помню больше персонажей.

- Какая твоя цель?

- Найти свой лимит.