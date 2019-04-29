Как называли Левченко в школе: спортсменка ответила на блиц-опрос, стоя в планке

Вслед за фехтовальщицей Ольгой Харлан, украинская высотница Юлия Левченко в ходе своей тренировки была проинтервьюирована Red Bull.
Красавица-спортсменка, выполняя одну из вариаций упражнения «планка» за минуту успела рассказать о своем детском прозвище, глобальной цели и многом другом:
- Твой личный рекорд?
- Два метра и один сантиметр.
- Какой женский рекорд по прыжкам в высоту?
- Два метра и девять сантиметров.
- Назови трех героев «Мстителей».
- Так, понятно. Я не знаю. «Мстителей» не помню.
- За что любишь легкую атлетику?
- За то, что здесь я могу быть сама собой.
- Из чего состоит прыжок в высоту?
- Из разбега, отталкивания и полета над планкой.
- Почему прыжковая яма называется ямой?
- Потому что раньше прыгали в песок и это была яма с песком, название так и осталось.
- Как тебя называли в школе?
- Юлька-пулька.
- Какой рост у Александра Крикуна?
- Понятия не имею, но очень высокий.
- Назови героев «Стражи Галактики»?
- Енот, Грут и все, не помню больше персонажей.
- Какая твоя цель?
- Найти свой лимит.