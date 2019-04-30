Юношеская сборная Украины по футзалу заняла третье место на турнире в Италии

Новости спорта: В заключительной встрече украинцы обыграли Словению.

Подопечные Виталия Одегова сумели одержать победу в последнем матче международного турнира в Италии, которая принесла им бронзовые награды. Перед этим украинцы уступили Испании (2:6) и Италии (1:4).

После безголевого первого тайма украинцы сумели начать вторую половину с дебютного гола Олега Негелы в рамках «Torneo Delle Nazioni». Перед заключительной десятиминуткой встречи свой третий мяч на турнире забил Денис Бланк, который стал лучшим бомбардиром нашей команды. Окончательный счет во встрече результативным ударом установил Ярослав Квасний.

В течение последних шести минут обе команды экспериментировали с игрой в пять полевых, но изменить счет во встрече им это не помогло.

Украина (U-19) – Словения (U-19) – 3:0 (0: 0)

Голы: Нагела (21), Бланк (29), Квасний (34)

Сборная Украины (U-19): Дмитрий Щипчик (Евгений Козлов, 21) – Артем Литвиненко, Максим Сехов, Марьян Масевич, Денис Бланк – Эдуард Волков, Эдуард Нагорный, Олег Нагела, Петр Сенюк, Владислав Музыченко, Андрей Британ, Ярослав Квасний, Николай Гуйван

Таким образом, этим матчем юношеская сборная Украины завершила свой апрельский этап подготовки к финальной части Евро-2019. Следующий учебно-тренировочный сбор «желто-синие» проведут в конце мая.