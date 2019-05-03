Экс-боец UFC потерял зрение на левом глазу

Новости спорта: Ренато Собрал рассказал о проблемах со здоровьем.

Бывший боец UFC Ренато Собрал подчеркнул, что из-за боёв он потерял своё здоровье и не позволил бы своим детям заниматься ММА.

«Сегодня я не могу пройти по прямой, я потерял зрение на левом глазу. Я не способен держать равновесие, это большая цена. Когда я дерусь, мой баланс снова в норме, но становится всё труднее с каждым днём. Парни, которые только начинают свою карьеру в боях, должны знать, что им предстоит заплатить большую цену. Каждому. Люди сейчас говорят только о своих достижениях, но что по поводу потерь?

Я бы не позволил своему сыну выступать в ММА. Дочь? Надеюсь, что она не станет. Мне было бы приятнее видеть, как успешна она в учёбе. Спорт? Это требует многого от вашего тела, и в будущем вы заплатите высокую цену», — приводит слова Ренату Собрала MMAFighting.