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Экс-боец UFC потерял зрение на левом глазу

Экс-боец UFC потерял зрение на левом глазу
06:03 Пт, 3 Май 2019 Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Ренато Собрал рассказал о проблемах со здоровьем.

Бывший боец UFC Ренато Собрал подчеркнул, что из-за боёв он потерял своё здоровье и не позволил бы своим детям заниматься ММА.

«Сегодня я не могу пройти по прямой, я потерял зрение на левом глазу. Я не способен держать равновесие, это большая цена. Когда я дерусь, мой баланс снова в норме, но становится всё труднее с каждым днём. Парни, которые только начинают свою карьеру в боях, должны знать, что им предстоит заплатить большую цену. Каждому. Люди сейчас говорят только о своих достижениях, но что по поводу потерь?

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Я бы не позволил своему сыну выступать в ММА. Дочь? Надеюсь, что она не станет. Мне было бы приятнее видеть, как успешна она в учёбе. Спорт? Это требует многого от вашего тела, и в будущем вы заплатите высокую цену», — приводит слова Ренату Собрала MMAFighting.

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MMA, UFC, Новости ММА, Ренато Собрал.
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