Бойцы UFC Кормье и Миочич проведут бой-реванш

Новости спорта: Даниэль Кормье (22-1) и Стипе Миочич (18-3) проведут бой-реванш.

О реванше между Кормье и Миочичем на своей странице в Твиттере сообщил инсайдер ESPN Бретт Окамото. Громкий бой состоится 17 августа в Анахайме.

Ожидалось, что соперником Кормье станет экс-чемпион Брок Леснар, но тот объявил о завершении карьеры в MMА. Чемпиону UFC не оставалось ничего другого, как драть реванш Миочичу, хоть изначально Кормье был против этого поединка.

BREAKING: DC vs. Miocic 2 on tap for UFC pay-per-view on Aug. 17 in Anaheim, California. Both fighters confirm they are in the process of finalizing the bout to @ESPN. pic.twitter.com/LDBYf1NqtJ — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 1 мая 2019 г.

Первый бой между Даниэлем Кормье и Стипе Миочичем состоялся в июле прошлого года. Кормье нокаутировал соперника в концовке первого раунда и стал чемпионом UFC в двух весовых категориях.