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Бойцы UFC Кормье и Миочич проведут бой-реванш

Бойцы UFC Кормье и Миочич проведут бой-реванш
13:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Даниэль Кормье (22-1) и Стипе Миочич (18-3) проведут бой-реванш.

О реванше между Кормье и Миочичем на своей странице в Твиттере сообщил инсайдер ESPN Бретт Окамото. Громкий бой состоится 17 августа в Анахайме.

Ожидалось, что соперником Кормье станет экс-чемпион Брок Леснар, но тот объявил о завершении карьеры в MMА. Чемпиону UFC не оставалось ничего другого, как драть реванш Миочичу, хоть изначально Кормье был против этого поединка.

Первый бой между Даниэлем Кормье и Стипе Миочичем состоялся в июле прошлого года. Кормье нокаутировал соперника в концовке первого раунда и стал чемпионом UFC в двух весовых категориях.

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UFC, Даниэль Кормье, Стипе Миочич, Новости UFC, Бретт Окамото.
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