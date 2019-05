Бойцы UFC Кормье и Миочич проведут бой-реванш

О реванше между Кормье и Миочичем на своей странице в Твиттере сообщил инсайдер ESPN Бретт Окамото. Громкий бой состоится 17 августа в Анахайме.

Ожидалось, что соперником Кормье станет экс-чемпион Брок Леснар, но тот объявил о завершении карьеры в MMА. Чемпиону UFC не оставалось ничего другого, как драть реванш Миочичу, хоть изначально Кормье был против этого поединка.

BREAKING: DC vs. Miocic 2 on tap for UFC pay-per-view on Aug. 17 in Anaheim, California. Both fighters confirm they are in the process of finalizing the bout to @ESPN. pic.twitter.com/LDBYf1NqtJ