CAS отклонил апелляцию бегуньи Семени об ограничении уровня тестостерона

Новости спорта: Теперь легкоатлетки с высоким уровнем тестостерона вынуждены принимать лекарства для снижения уровня гормона.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию олимпийской чемпионки в беге на 800 метров Кастер Семени (ЮАР) на ограничение уровня тестостерона у женщин, занимающихся бегом. Об этом сообщает BBC Sport.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федерации (IAAF) объявила об изменении правил соревнований. Согласно инициативе IAAF спортсменки с повышенным уровнем тестостерона смогут соревноваться на турнирах только при условии приема лекарств, которые снижают уровень гормона. Новые правила вступают в силу 8 мая.

Интересно, что новое правило действует только на спортсменок, соревнующихся на дистанции от 400 метров до 1600 метров.

После двух побед Семени на Олимпийских играх возникли сомнения относительно гендерной принадлежности южноафриканки. Спортсменка прошла специальный тест, который показал, что она является женщиной с очень высоким уровнем тестостерона.

Напомним, Кастер Семеня - южноафриканская легкоатлетка, специализирующаяся на дистанциях 800 и 1500 метров. Семеня - двукратная олимпийская чемпионка (Лондон-2012 и Рио-2016) в беге на 800 метров.