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CAS отклонил апелляцию бегуньи Семени об ограничении уровня тестостерона

CAS отклонил апелляцию бегуньи Семени об ограничении уровня тестостерона
19:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Теперь легкоатлетки с высоким уровнем тестостерона вынуждены принимать лекарства для снижения уровня гормона.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию олимпийской чемпионки в беге на 800 метров Кастер Семени (ЮАР) на ограничение уровня тестостерона у женщин, занимающихся бегом. Об этом сообщает BBC Sport.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федерации (IAAF) объявила об изменении правил соревнований. Согласно инициативе IAAF спортсменки с повышенным уровнем тестостерона смогут соревноваться на турнирах только при условии приема лекарств, которые снижают уровень гормона. Новые правила вступают в силу 8 мая.

Интересно, что новое правило действует только на спортсменок, соревнующихся на дистанции от 400 метров до 1600 метров.

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После двух побед Семени на Олимпийских играх возникли сомнения относительно гендерной принадлежности южноафриканки. Спортсменка прошла специальный тест, который показал, что она является женщиной с очень высоким уровнем тестостерона.

Напомним, Кастер Семеня - южноафриканская легкоатлетка, специализирующаяся на дистанциях 800 и 1500 метров. Семеня - двукратная олимпийская чемпионка (Лондон-2012 и Рио-2016) в беге на 800 метров.

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Легкая атлетика, Бег, CAS, Кастер Семеня, Спортивный арбитражный суд.
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