Зидан сожалеет о возвращении в Реал

Новости спорта: Французский специалист рассказал, почему вернулся в Реал.

Французский специалист Зинедин Зидан сожалеет, что принял предложение руководства «Реала» о возвращении на пост главного тренера команды в нынешнем сезоне.

После поражения от «Райо Вальекано» (0:1) в минувшем туре Зидан собрал всю команду и заявил, что ждет от игроков большей самоотдачи. В то же время, по сведениям источника, Зинедин прекрасно понимает, что «Реал» требует серьезной перестройки и найти мотивацию для нынешнего состава в текущих условиях будет непросто.

Именно по этой причине Зидан полагает, что принял ошибочное решение, вернувшись в «Реал» в нынешнем сезоне. Француз уверен, что более своевременным был бы его приход в команду летом, когда можно принимать серьезные кадровые решения.

Отметим, что публично Зидан опровергает информацию о своем сожалении по поводу возвращения в «Реал», однако буквально мечтает, чтобы нынешний сезон поскорее закончился.