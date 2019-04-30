Реал планирует продать главного конкурента Лунина

Новости спорта: Люка Зидан может уйти в аренду в клуб французской Лиги 2.

Вратарь и сын тренера мадридского Реала Люка Зидан вскоре может на правах аренды вернуться в родную страну, перейдя в клуб Лиги 2 Клермон Фут, сообщает Marca.

20-летний кипер не имеет места в стартовом составе мадридского клуба и его отец Зинедин Зидан может отправить сына набраться опыта в играх за Клермон Фут.

Уход Зидана может повлиять на будущее в Реале украинского кипера Андрея Лунина, в данный момент выступающего на правах аренды за Леганес. Впрочем, представители клуба из пригорода Мадрида хотят продлить арендное соглашение с украинцем.

Зидан-младший является воспитанником академии Реала, пройдя команды всех возрастов мадридцев.

В текущем сезоне Люка принял участие лишь в одной игре основной команды Сливочных против Уэски, пропустив два гола.