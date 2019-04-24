СМИ: У Зидана из-за Лунина и Куртуа назревает конфликт с руководством

Новости спорта: Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан близок к конфликту с руководством клуба, в частности с президентом Флорентином Пересом.

Об этом заявляет испанский таблоид AS.

Французский наставник в недопонимании о целесообразности летних покупок — Тибо Куртуа и Андрея Лунина.

После возвращения Зидана в клуб, Кейлор Навас стал получать больше игровой практики, в отличии от Куртуа. Значительную часть времени Куртуа имел некоторые проблемы со здоровьем, поэтому выбор голкиперской позиции был невелик. Но после восстановления бельгийца, Зидан предстанет перед выбором — Куртуа или Навас? Выбор в пользу костариканского вратаря может не понравится руководству "сливочных", в том числе и Пересу, который являлся основным инициаторами покупки Куртуа в летнее трансферное окно.

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Также актуальным становится вопрос третьего голкипера. Андрей Лунин был приобретен из луганской Зари на перспективу, и сразу же отправился в аренду в Леганес. С возвращением Зидана на Сантьяго Бернабеу менеджер желает сделать третьим голкипером своего сына — Люку. С этим также может не согласиться руководство клуба, которое заплатило за 19-летнего украинца 8,5 млн евро.