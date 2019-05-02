Вайдман и Херманссон могут сразиться в среднем весе

Новости спорта: Американец Крис Вайдман выразил желание сразиться со шведом Джеком Херманссоном.

Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Вайдман (14-4) хочет сразиться со шведом Джеком Херманссоном (20-4). Об этом боец написал в Twitter.

«Слышал, что «Джокер» Херманссон вспомнил обо мне во время шоу у Ариэля Хельвани. Он сказал, что хочет подраться со мной в следующем бою. Мне нравится этот бой».

Напомним, ранее Херманссон заявил, что ему интересен бой с некоторыми оппонентами, среди которых Вайдман.

Как сообщалось, о реванше между Кормье и Миочичем на своей странице в Твиттере сообщил инсайдер ESPN Бретт Окамото. Громкий бой состоится 17 августа в Анахайме.

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал имя следующего соперника.