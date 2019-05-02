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Вайдман и Херманссон могут сразиться в среднем весе

Вайдман и Херманссон могут сразиться в среднем весе
19:38 Чт, 2 Май 2019 Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Американец Крис Вайдман выразил желание сразиться со шведом Джеком Херманссоном.

Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Вайдман (14-4) хочет сразиться со шведом Джеком Херманссоном (20-4). Об этом боец написал в Twitter.

«Слышал, что «Джокер» Херманссон вспомнил обо мне во время шоу у Ариэля Хельвани. Он сказал, что хочет подраться со мной в следующем бою. Мне нравится этот бой».

Напомним, ранее Херманссон заявил, что ему интересен бой с некоторыми оппонентами, среди которых Вайдман.

Как сообщалось, о реванше между Кормье и Миочичем на своей странице в Твиттере сообщил инсайдер ESPN Бретт Окамото. Громкий бой состоится 17 августа в Анахайме.

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UFC, Крис Вайдман, Джек Херманссон.
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