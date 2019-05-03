Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Экс-тренер Кличко будет тренировать Головкина
Экс-тренер Кличко будет тренировать Головкина
Динамо не смогло обыграть Александрию
Динамо не смогло обыграть Александрию
УПЛ. Шахтер разгромил Львов
Шахтер разгромил Львов
Альварес - Джейкобс: где и когда смотреть бой
Альварес - Джейкобс: где и когда смотреть бой

Украинка Магучих выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в Дохе

Украинка Магучих выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в Дохе
21:28 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости спорта: Три украинки добыли медали стартового этапа Бриллиантовой лиги в Дохе.

Сегодня в Дохе (Катар) состоялся первый этап легкоатлетической "Бриллиантовой лиги". Украинка Ярослава Магучих выиграла соревнования в прыжках в высоту.

Ярослава Магучих победила, взяв высоту с персональным рекордом 1,96 м. У серебряного призера Мирелы Демиревой из Болгарии результат 1,91 м.

Другая украинка Марина Бех-Романчук стала второй в прыжках в длину. Ее лучшая попытка - 6,74 м (это ее лучший результат в сезоне). Она проиграла 2 см победительницы Екатерине Ибарген из Колумбии.

Баскетболистки Динамо-НПУ удвоили преимущество в финале Суперлиги (Видео)

Еще одна украинка Анна Рыжикова заняла третье место в беге на 400 метров с барьерами. Она показала свой лучший результат в сезоне 54,82 с. Рыжикова уступила победительнице американцы Далиле Мухаммад 1,21 с.

Вне тройки призеров оказалась лишь Ольга Ляхова в беге на 800 метров. Украинка финишировала 11-й, уступив победительнице Кастер Семени (ЮАР) 9 секунд. При этом Ляхова также показала свое лучшее время в сезоне - 2.03,38.

Второй этап "Бриллиантовой лиги" состоится 18 мая в Шанхае.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Легкая атлетика, Прыжки в высоту, Бег, Прыжки в длину, Анна Рыжикова, Ольга Ляхова, Ярослава Магучих, Марина Бех-Романчук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо не смогло обыграть Александрию
02 Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)
03 УПЛ. Шахтер разгромил Львов
04 Промоутер Хирн: Похоже, Лебедев завершит карьеру
05 Хацкевич: Медали уже и так давно повесили на шею команде, которая идет на первом месте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь