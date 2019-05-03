Украинка Магучих выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в Дохе

Новости спорта: Три украинки добыли медали стартового этапа Бриллиантовой лиги в Дохе.

Сегодня в Дохе (Катар) состоялся первый этап легкоатлетической "Бриллиантовой лиги". Украинка Ярослава Магучих выиграла соревнования в прыжках в высоту.

Ярослава Магучих победила, взяв высоту с персональным рекордом 1,96 м. У серебряного призера Мирелы Демиревой из Болгарии результат 1,91 м.

Другая украинка Марина Бех-Романчук стала второй в прыжках в длину. Ее лучшая попытка - 6,74 м (это ее лучший результат в сезоне). Она проиграла 2 см победительницы Екатерине Ибарген из Колумбии.

Еще одна украинка Анна Рыжикова заняла третье место в беге на 400 метров с барьерами. Она показала свой лучший результат в сезоне 54,82 с. Рыжикова уступила победительнице американцы Далиле Мухаммад 1,21 с.

Вне тройки призеров оказалась лишь Ольга Ляхова в беге на 800 метров. Украинка финишировала 11-й, уступив победительнице Кастер Семени (ЮАР) 9 секунд. При этом Ляхова также показала свое лучшее время в сезоне - 2.03,38.

Второй этап "Бриллиантовой лиги" состоится 18 мая в Шанхае.