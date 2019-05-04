Названы три звезды дня в НХЛ

Новости спорта: Официальный сайт лиги назвал трёх лучших хоккеистов дня.

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно два матча второго раунда Кубка Стэнли. Официальный сайт лиги назвал трёх лучших хоккеистов дня.

Главной звездой дня был признан американский голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп, отразивший 38 из 39 бросков во встрече с «Сент-Луис Блюз» (2:1, 3-2).

Второй звездой стал финский нападающий «Каролины Харрикейнз» Теуво Терявяйнен, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» записавший в актив гол и результативную передачу.

Замкнул тройку финский форвард «ураганов» Себастьян Ахо, отметившийся заброшенной шайбой и голевым пасов.