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Самый эффектный нокаут года в Bellator (Видео)

Самый эффектный нокаут года в Bellator (Видео)
08:22 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: Бой дебютантов Bellator завершился самым эффектным нокаутом года.

Американский боец Bellator Рэймонд Дэниэлс эффектно нокаутировал своего соперника Уилкера Барруша на турнире Bellator в Бирмингеме, который состоялся в ночь с 4 на 5 мая в Англии.

Дэниэлс сделал вертушку на 720 градусов, дважды обернувшись вокруг своей оси, и нанёс удар кулаком сопернику в голову. Подобный финт не позволил Баррушу провести эффективную защиту от приёма, в результате чего после удара он отправился на настил, оказавшись в нокауте. Официальный аккаунт промоушена уже назвал этот нокаут лучшим в 2019 году.

Стоит отметить, что для Дэниэлса это был только второй поединок в профессиональных смешанных единоборствах и первая победа в карьере.

Для англичанина Барруша это поражение стало первым в профессиональных ММА, поединок также был для него дебютным.

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Все по теме:

MMA, UFC, Новости спорта, Bellator, Рэймонд Дэниэлс, Уилкер Барруш, Bellator MMA.
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