Самый эффектный нокаут года в Bellator (Видео)

Американский боец Bellator Рэймонд Дэниэлс эффектно нокаутировал своего соперника Уилкера Барруша на турнире Bellator в Бирмингеме, который состоялся в ночь с 4 на 5 мая в Англии.

Дэниэлс сделал вертушку на 720 градусов, дважды обернувшись вокруг своей оси, и нанёс удар кулаком сопернику в голову. Подобный финт не позволил Баррушу провести эффективную защиту от приёма, в результате чего после удара он отправился на настил, оказавшись в нокауте. Официальный аккаунт промоушена уже назвал этот нокаут лучшим в 2019 году.

Стоит отметить, что для Дэниэлса это был только второй поединок в профессиональных смешанных единоборствах и первая победа в карьере.

Even @MichaelPage247 wanted to see that replay in slow-mo!@RD_GOAT with the finish of the year at #BellatorBirmingham last night! pic.twitter.com/lchK42ssjy

— Bellator MMA (@BellatorMMA) 5 мая 2019 г.