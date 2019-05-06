Сборная Украины по гребле присоединилась к антидопинговой программе НОК

Новости спорта: Гребцы присоединились к сборным-участницам антидопинговой программы, которую воплощает НОК Украины совместно с Национальным антидопинговым центром Украины.

Образовательный семинар по вопросам противодействия допингу и медицинского обследования состоялся в Киеве 6 мая, где свои тренировки сейчас проводят представители гребли на байдарках и каноэ. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Новый этап образовательной программы воплощается Национальным олимпийским комитетом Украины совместно с Национальным антидопинговым центром Украины накануне Европейских игр-2019, которые пройдут 21 - 30 июня в Минске (Беларусь).

В рамках проекта спортсмены-кандидаты на участие в этих престижных соревнованиях получают полезную информацию о перечне запрещенных веществ, процедуре медицинского обследования, последствиях употребления допинга для здоровья атлета и социальных последствиях и т. п.

Семинары уже прослушали борцы вольного стиля, боксеры, представители настольного тенниса, велошоссе, акробатики, велотрека, каратэ, прыжках на батуте и пляжного футбола. Многие из них уже получили лицензии на Минск-2019. Всего же в активе украинцев на сегодня 178 путевок на II Европейские игры.