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Сборная Украины по гребле присоединилась к антидопинговой программе НОК

Сборная Украины по гребле присоединилась к антидопинговой программе НОК
22:35 Пн, 6 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: НОК Украины

Новости спорта: Гребцы присоединились к сборным-участницам антидопинговой программы, которую воплощает НОК Украины совместно с Национальным антидопинговым центром Украины.

Образовательный семинар по вопросам противодействия допингу и медицинского обследования состоялся в Киеве 6 мая, где свои тренировки сейчас проводят представители гребли на байдарках и каноэ. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Новый этап образовательной программы воплощается Национальным олимпийским комитетом Украины совместно с Национальным антидопинговым центром Украины накануне Европейских игр-2019, которые пройдут 21 - 30 июня в Минске (Беларусь).

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В рамках проекта спортсмены-кандидаты на участие в этих престижных соревнованиях получают полезную информацию о перечне запрещенных веществ, процедуре медицинского обследования, последствиях употребления допинга для здоровья атлета и социальных последствиях и т. п.

Семинары уже прослушали борцы вольного стиля, боксеры, представители настольного тенниса, велошоссе, акробатики, велотрека, каратэ, прыжках на батуте и пляжного футбола. Многие из них уже получили лицензии на Минск-2019. Всего же в активе украинцев на сегодня 178 путевок на II Европейские игры.

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Гребля, НОК Украины.
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