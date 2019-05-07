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Трое боксерш будут представлять Украину на Европейских играх-2019

Трое боксерш будут представлять Украину на Европейских играх-2019
05:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Трое боксерш будут представлять Украину на II Европейских играх, которые пройдут 21 - 30 июня 2019 года в Минске (Беларусь).

Среди 23 дисциплин на II Европейских играх в Минске будут и соревнования женского бокса, куда попали трое украинских ведущих боксеров – Татьяна Коб, Юлия Цыплякова и Мария Боруца. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

Накануне ответственных соревнований полным ходом идет планомерная подготовка к Играм. 25 мая в Виннице состоится вторая матчевая встреча команды “Украинские львицы”, которая станет очередным этапом подготовки украинских боксерш.

Сейчас спортсменки проводят учебно-тренировочный сбор в Мигово (Черновицкая область).

“Это будет первый этап непосредственной подготовки – как вы знаете, трое боксеров завоевали лицензии на Европейские игры, удачно выступив на чемпионате Европы в Болгарии в прошлом году. Сейчас мы проанализировали выступления на турнире "Белградский победитель" в Сербии, где наша сборная заняла первое общекомандное место. Завоевали 4 "золота" и 4 "бронзы". Посмотрели на боевую форму девушек. Две недели отдохнули и отправились в Мигово.

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Сейчас же – сборы по общефизической и специально-физической подготовке. С 4 по 24 мая планируем провести всю запланированную работу. Пригласили на сборы порядка 30 человек – не только первых, но и вторых и третьих номеров. Конечно, основное внимание уделим подготовке наших представительниц Европейских игр, но, конечно, работа найдется для всех – наша команда будет иметь содержательные сборы.

Турнир такого масштаба, как Европейские игры – это соревнования, принять участие в которых - честь для любого спортсмена. Будем стараться как можно лучше представить наше государство, а также соответствовать тому высокому уровню мирового женского бокса, который сейчас установился и постоянно прогрессирует”, - отметил главный тренер женской сборной Украины по боксу Сергей Гордиенко.

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Бокс, Новости бокса, Татьяна Коб, Европейские игры-2019, Юлия Цыплякова, Мария Боруца.
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