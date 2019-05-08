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Назван потенциальный соперник Макгрегора

Назван потенциальный соперник Макгрегора
18:42 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Президент UFC Дэна Уайт рассказал о возможном возвращении ирландского бойца Конора Макгрегора в ММА.

Уайт заявил, что рассматривает возможность проведения поединка Макгрегора и Дональда Серроне.

«У нас запланирована встреча с Конором. Думаю, мы пообщаемся на следующей неделе, тогда решим, что делать дальше.

На мой взгляд, бой с Серроне был бы интересным. Это хорошая идея. Но вообще, у нас есть несколько вариантов для Конора, хотя он сам говорил, что хочет подраться с Серроне.

Не знаю, что сейчас думает Конор, но такой бой имеет смысл», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Макгрегор вновь раскритиковал Нурмагомедова

Напомним, Серроне выиграл три боя подряд. 5 апреля на турнире UFC в Оттаве он нанёс поражение Элу Яквинте. Макгрегор не выходил в октагон с 2018 года, когда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.

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MMA, Смешанные единоборства, Новости ММА, Конор Макгрегор, Дэна Уайт.
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