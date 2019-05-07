Макгрегор вновь раскритиковал Нурмагомедова

Новости спорта: Конор назвал команду Нурмагомедова "командой «Мельдоний» и крысамы", чем вновь разжег конфликт.

Ирландский боец ММА, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в резкой форме прокомментировал запись в «Твиттере», что на турнире UFC 242, который пройдёт в сентябре в Абу-Даби, должны выступить сразу шесть бойцов из Дагестана — чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Абубакар Нурмагомедов, Майрбек Тайсумов и Зелим Имадаев.

«Команда «Мельдоний». Трое в этом списке уже попадались на запрещённых препаратах — Ислам, Зубайра и Маирбек. Все они грязные вонючие крысы», — написал в своём «твиттере» Конор Макгрегор.

Стоит отметить, что Макгрегор уже высказывался о применении допинга дагестанскими бойцами после пожизненной дисквалификации Руслана Магомедова.

Напомним, Конор Макгрегор заработал более 1 млрд долларов за виски