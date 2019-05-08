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Легкая атлетика: в Киеве пройдет международная матчевая встреча юношеских сборных 5 стран

Легкая атлетика: в Киеве пройдет международная матчевая встреча юношеских сборных 5 стран
19:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФЛАУ

Новости спорта: В Киеве на стадионе УТБ СДЮШОР №6 состоится международная матчевая встреча юношеских сборных по легкой атлетике пяти стран.

В матчевой встрече в Киеве, которая состоится 29 июня, примут участие 150 спортсменов из Украины, Турции, Беларуси, Польши и Румынии. Об этом сообщил президент Федерации легкой атлетики Киева Виктор Гринюк.

“Эта матчевая встреча является важнейшим событием сезона для киевской легкой атлетики. Приедут спортсмены высокого уровня из пяти стран. В каждой команде – по 30 атлетов, то есть всего 150. Это позволит посмотреть, все ли правильно мы делаем, на сколько мы способны качественно проводить крупные соревнования европейского уровня, на которые киевская легкая атлетика регулярно подает заявки.

Недавно у нас был первый блин, и он получился не комом. Имею в виду чемпионат АБАФ по полумарафону, который прошел в рамках Киевского международного полумарафона. На мой взгляд, соревнования прошли четко, мы отправились на серебряный лейбл ИААФ. Международную матчевую встречу также постараемся провести на высоком уровне, чтобы для киевских любителей легкой атлетики она стала знаковым событием.

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На финальной стадии находится процесс сертификации стадиона СДЮШОР №6 на 4-й уровень ИААФ. Будет завезено новое оборудование – высотная яма, яма для прыжков с шестом, сертифицированные колодки двух разных фирм-производителей, как этого требуют условия проведения подобных стартов. Появятся палатки для массажа, будет обеспечено сопровождение. Одним словом, Киеву будет не стыдно перед гостями”, - цитирует Гринюка пресс-служба ФЛАУ.

Напомним, украинские легкоатлеты Дарья Михайлова и Роман Романенко стали победителями чемпионата АБАФ, который состоялся в рамках Международного киевского полумарафона 9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon в апреле. Чемпионат Балканских Стран по легкой атлетике под эгидой Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (АБАФ) состоялся в Украине впервые.

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Легкая атлетика, Киев.
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