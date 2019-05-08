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Татьяна Петлюк выиграла забеги на 400 и 800 метров на Кубке Киева

Татьяна Петлюк выиграла забеги на 400 и 800 метров на Кубке Киева
17:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФЛАУ

Новости спорта: Летний стадионный соревновательный сезон в столице открылся традиционно Кубком Киева, посвященным Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Участие в соревнованиях в Киеве приняла серебряный призер чемпионатов мира и Европы в беге на 800 м Татьяна Петлюк, которая пробежала и уверенно выиграла забеги на 400 м (55,12) и на 800 м (2.05,28). Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

“Мы сейчас настроены на отбор на чемпионат мира. На прошлой неделе прилетели со сбора в Киргизии. Учитывая погоду, а также, что лишь несколько дней назад “спустились с гор”, сейчас были не лучшие дни для соревнований. Но мне бежалось отлично.

Планирую 18 мая в Виннице на соревнованиях пробежать 1500 м, а на следующий день улетаю в Китай. Там 21-го числа буду бежать в роли пейсмейкера. На какой дистанции – 800 м или 1500 м – организаторы должны сказать уже после прилета. Тогда и будет понятно, буду я вести участниц 600 м или 1000 м”, - отметила в комментарии после стартов Петлюк.

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Как сообщалось, 29 июня в Киеве на стадионе УТБ СДЮШОР №6 состоится международная матчевая встреча юношеских сборных по легкой атлетике Украины, Турции, Беларуси, Польши и Румынии.

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Легкая атлетика, Бег, Бег на 400 м, Бег на 800 м.
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