Друг Нурмагомедова Тайсумов ответил Макгрегору

Легковес UFC Майрбек Тайсумов (28-5) в Twitter прокомментировал высказывание Конора Макгрегора (21-4), который ранее назвал его крысой.

«МакКокаин, единственная трусливая крыса, которую я вижу на этих фотографиях, это ты. Сидящая и плачущая в углу и называющая это бизнесом.

Единственное, что ты можешь уничтожать, так это смартфоны, автобусы и кокаиновые дорожки. Балабол. Надеюсь, однажды увидимся с глазу на глаз».

McCocaine the only SCARY RAT I see on this picture is YOU sitting in the corner whining and crying, calling it all business. Only things you're smashing are smartphones, busses and cocaine lines you junky! Hope to see you one day face2face⏳ #TeamTAISUMOV #McCocaine #UFCAbuDhabi pic.twitter.com/Ocf1y0OCFf