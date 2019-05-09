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Украинка Елистратова попала в топ-10 на этапе Кубка мира по триатлону в Мадриде

Украинка Елистратова попала в топ-10 на этапе Кубка мира по триатлону в Мадриде
17:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: triathlon.org.ua

Новости спорта: Украинская спортсменка Юлия Елистратова считает, что в Мадриде она потеряла время на велосипедном и беговом отрезках.

Украинские триатлеты Юлия Елистратова и Иван Иванов удачно выступили на своем первом в сезоне этапе Кубка мира, который проводился в Мадриде. Об этом сообщает XSport.

Лидер женской сборной Украины Елистратова попала в топ-10 общего зачета, уступив лидеру соревнований меньше минуты.

Отметим, что месяц назад Елистартова выступила на этапе Кубка Европы, общий зачет которого выиграла в прошлом году, и заняла 11-е место в Мелилье.

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В мужском разряде на соревнованиях в Мадриде в топ-15 удалось попасть Ивану Иванову, который продемонстрировал подобный результат впервые с мая 2017 года.

Следующий этап Кубка мира состоится 11-12 мая в Чэнду. Украину на нем будут представлять Юлия Елистратова и Егор Мартыненко.

Напомним, в октябре Елистратова впервые за три года выиграла этап Кубка мира.

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Триатлон, Иван Иванов, Юлия Елистратова.
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