Украинка Елистратова попала в топ-10 на этапе Кубка мира по триатлону в Мадриде

Украинские триатлеты Юлия Елистратова и Иван Иванов удачно выступили на своем первом в сезоне этапе Кубка мира, который проводился в Мадриде. Об этом сообщает XSport.
Лидер женской сборной Украины Елистратова попала в топ-10 общего зачета, уступив лидеру соревнований меньше минуты.
Отметим, что месяц назад Елистартова выступила на этапе Кубка Европы, общий зачет которого выиграла в прошлом году, и заняла 11-е место в Мелилье.
В мужском разряде на соревнованиях в Мадриде в топ-15 удалось попасть Ивану Иванову, который продемонстрировал подобный результат впервые с мая 2017 года.
Следующий этап Кубка мира состоится 11-12 мая в Чэнду. Украину на нем будут представлять Юлия Елистратова и Егор Мартыненко.
Напомним, в октябре Елистратова впервые за три года выиграла этап Кубка мира.