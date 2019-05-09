Сборная Украины по пляжному футболу вышла в 1/4 финала квалификации Всемирных игр

Новости спорта: Сборная Украины по пляжному футболу вышла в следующий раунд квалификации Всемирных пляжных игр, победив сборную Азербайджана со счетом 6:4.

В составе команды Евгения Вареницы забивали Щерица, Макеев, Пачев, а также хет-триком отметился Войтенко.

Всемирные пляжные игры пройдут в Сан-Диего. Четыре прямые путевки в США получат полуфиналисты отборочного турнира в Испании, пятую разыграют команды, которые проиграют в 1/4 финала.

Отметим, что накануне Украина провела два спарринга в Баку против сборной Азербайджана (4:3, 3:3).

В 1/4 финала украинские пляжники сыграют с победителем пары Россия — Норвегия.

1/8 финала квалификации на Всемирные пляжные игры в Сан-Диего

Украина — Азербайджан 6:4

Голы: Щерица (16), Войтенко (17, 21, 24, с пенальти), Макеев (31), Пачев (33) — Аллахгулиев (20, 23, 27, с пенальти), Зейналов (26)

Украина: Неруш, Сидоренко, Войток, Зборовский, Медвидь, Щерица, Хижняк, Макеев, Пачев, Глуцкий, Войтенко, Пашко