Сегодня стартует ЧМ-2019 по хоккею

Новости спорта: В словацких городах Братислава и Кошице 10 мая начинается 83-й чемпионат мира по хоккею с шайбой.

Чемпионский титул будет защищать сборная Швеции. Впервые с 1994 года в элитном дивизионе чемпионата мира выступят хоккеисты Великобритании.

16 сборных разделены на две группы по 8 команд. Группу А составили Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания; в группу В вошли Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия.

Турнир в группах пройдет по круговой системе. Команды, занявшие первые 4 места, выйдут в плей-офф, а команды, занявшие восьмые места, опустятся в первый дивизион чемпионата мира 2020 года. В случае, если сборная Швейцарии займет 8-е место в своей группе, она не отправится в первый дивизион, так как Швейцария является страной-организатором следующего чемпионата мира. Вместо нее в таком случае выбыванию будет подлежать сборная, занявшая 7-е место.

В первый игровой день пройдут четыре матча: Финляндия - Канада, Россия - Норвегия, США - Словакия, Чехия - Швеция.

Финал чемпионата мира состоится 26 мая.