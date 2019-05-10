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Хоккей. Изменен формат определения полуфинальных пар на чемпионате мира

Хоккей. Изменен формат определения полуфинальных пар на чемпионате мира
20:32 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Международная федерация хоккея изменила формат определения полуфинальных пар на чемпионате мира 2019 года, сообщается на сайте организации.

Полуфинальные пары будут сформированы на основе общего рейтинга на основе группового раунда в соответствии с регламентом:

1) позиция в группе; 2) количество очков; 3) разница шайб; 4) количество заброшенных шайб; 5) рейтинг сборной.

Таким образом, команда с наиболее высоким рейтингом на основе вышеперечисленных показателей сыграет с худшей командой. Представленный формат начнёт работать уже на нынешнем турнире. Также отменены буллиты в финальном матче. Если основное время финала не выявит победителя, то решающая игра турнира будет продолжаться в формате «три на три» до заброшенной шайбы.

ЧМ-2019 по хоккею: календарь и расписание матчей

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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