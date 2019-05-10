Скачать
Пятница, 10.05.2019
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Ломаченко может заработать рекордный гонорар за бой с Кэмпбеллом
Ломаченко может заработать рекордный гонорар за бой с Кэмпбеллом
В Японии стартовала первая фаза продаж билетов на летнюю Олимпиаду-2020
В Японии стартовала первая фаза продаж билетов на летнюю Олимпиаду-2020
Определена команда недели в Лиге Европы по итогам матчей 9.05.2019
Определена команда недели в Лиге Европы по итогам матчей 9.05.2019

Россия - Норвегия: видео онлайн-трансляция матча ЧМ-2019 по хоккею

Россия - Норвегия: видео онлайн-трансляция матча ЧМ-2019 по хоккею
17:16 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Прямая видео трансляция матч чемпионата мира по хоккею-2019 Россия - Норвегия.

Сегодня, 10 мая, в Братиславе, на стадионе имени Ондрея Непелы, в рамках чемпионата мира — 2019 состоится матч сборных России и Норвегии. Встреча начнётся в 17:15 по киевскому времени.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

ЧМ-2019 по хоккею: календарь и расписание матчей

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Хоккей, Видео, Новости хоккея, Сборная России по хоккею, Сборная Норвегии по хоккею, ЧМ-2019 по хоккею.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Челси - Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти) события матча (Видео)
02 ЧМ-2019 по хоккею: календарь и расписание матчей
03 Валенсия - Арсенал (2:4) в 1/2 Лиги Европы: основные события матча (Видео)
04 Стало известно, когда состоится бой Ломаченко - Кэмпбелл
05 Валенсия - Арсенал: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь