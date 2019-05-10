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В Японии стартовала первая фаза продаж билетов на летнюю Олимпиаду-2020

В Японии стартовала первая фаза продаж билетов на летнюю Олимпиаду-2020
18:47 Сегодня Телеграф УНН

Новости спорта: В Японии в четверг, 9 мая, началась первая фаза продажи билетов на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Японцы до 28 мая могут зарегистрироваться для участия в лотерее, где будут разыграны права на покупку входных билетов на соревнования в 33 видах спорта. Для жителей других стран продажи начнутся 15 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Самые дешевые билеты стоят 19,75 евро. Самые дорогие позволяют их владельцам посетить церемонию открытия и обойдутся в 2370 евро. По оценкам организаторов, от 70 до 80 процентов билетов будут проданы японцам.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Столица Японии уже принимала летнюю Олимпиаду в 1964 году.

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Напомним, в августе 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил включение в программу летней Олимпиады 2020 пяти новых видов спорта: бейсбола/софтбола, каратэ, скейтбординга, скалолазания и серфинга. Они были отобраны для токийской Олимпиады, поскольку пользуются особой популярностью в Японии, а также привлекательные для молодежи.

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Олимпийские игры, Япония, Олимпиада, Токио-2020.
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