ЧМ-2019 по хоккею: Финляндия обыграла Канаду, Россия победила Норвегию

Новости спорта: В Словакии стартовал чемпионат мира по хоккею.

Сборная Канады проиграла стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. Подопечные Алена Виньо уступили сборной Финляндии со счётом 1:3. В составе канадцев единственная заброшенная шайба в активе Джонатана Маршессо. За финнов отличись Каапо Какко (дубль) и Артту Иломяки.

Сборная России выиграла стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. Подопечные Ильи Воробьёва уверенно победили команду Норвегии со счётом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2). Дубль на свой счёт записал Евгений Дадонов. Ещё по одному точному броску произвели Артём Анисимов, Никита Кучеров и Никита Гусев. В составе Норвегии отличились Томас Валькве Ольсен и Юнас Холёс.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).