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UFC 237: результаты взвешивания (Видео)

UFC 237: результаты взвешивания (Видео)
21:32 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: В ночь с 11 на 12 мая (время киевское) в Рио-де-Жанейро состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 237.

Главным его событием станет титульная встреча в минимальном весе. В октагоне встретятся действующая чемпионка Роуз Намаюнас и Джессика Андраде. В преддверии противостояния спортсменки прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они уложились в лимит весовой категории, показав равный вес — 51,9 кг.

В соглавном событии турнира встретятся легендарный Андерсон Силва и Джаред Каннонье. Бразилец перед боем потянул на 83,9 кг, а Каннонье показал на весах 83,6 кг.

UFC 237. Взвешивание

UFC Fight Night 151. Результаты боев

Основной кард

Роуз Намаюнас (114,5 фунта) — Джессика Андраде (114,5 фунта)

Джаред Каннонье (184,5) — Андерсон Силва (185)

Жозе Алду (146) — Александер Волкановски (145,5)

Тьяго Алвес (170,5) — Лауреано Старополи (170,5)

Франсиско Триналдо (154,5) — Карлос Диего Феррейра (не явился на взвешивание) — бой отменён.

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MMA, UFC, Новости ММА, UFC 237.
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