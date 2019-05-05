UFC Fight Night 151. Результаты боев

В главном его событии встретились Эл Яквинта и Дональд Серроне, представляющие лёгкую весовую категорию.
По итогам пяти раундов победу единогласным решением судей одержал Серроне — 49:45, 49:45, 49:46.
UFC Fight Night 151. Основной кард
Эл Яквинта — Дональд Серроне — победа Серроне единогласным решением судей
Дерек Брансон — Элиас Теодору — победа Брансона единогласным решением судей
OMG OMG OMG OMG OMG
What an ending to this fight!! #UFCOttawa pic.twitter.com/oGnisxe5mi
— UFC (@ufc) 5 мая 2019 г.Каб Суонсон — Шейн Бургос — победа Бургоса раздельным решением судей
Брэд Катона — Мераб Двалишвили — победа Двалишвили единогласным решением судей
Уолт Харрис — Сергей Спивак — победа Харриса техническим нокаутом
Марк-Андре Барьё — Эндрю Санчес — победа Санчеса единогласным решением судей.