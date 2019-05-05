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UFC Fight Night 151. Результаты боев

UFC Fight Night 151. Результаты боев
08:15 Вс, 5 Май 2019 Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: В ночь с 4 на 5 мая по киевскому времени в Оттаве (Канада) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 151.

В главном его событии встретились Эл Яквинта и Дональд Серроне, представляющие лёгкую весовую категорию.

По итогам пяти раундов победу единогласным решением судей одержал Серроне — 49:45, 49:45, 49:46.

UFC Fight Night 151. Основной кард

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Эл Яквинта — Дональд Серроне — победа Серроне единогласным решением судей

Дерек Брансон — Элиас Теодору — победа Брансона единогласным решением судей

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MMA, UFC, Новости ММА, UFC Fight Night 151, Эл Яквинта - Дональд Серроне.
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