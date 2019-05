UFC Fight Night 151. Результаты боев

В главном его событии встретились Эл Яквинта и Дональд Серроне, представляющие лёгкую весовую категорию.

По итогам пяти раундов победу единогласным решением судей одержал Серроне — 49:45, 49:45, 49:46.

UFC Fight Night 151. Основной кард

Эл Яквинта — Дональд Серроне — победа Серроне единогласным решением судей

Дерек Брансон — Элиас Теодору — победа Брансона единогласным решением судей

Каб Суонсон — Шейн Бургос — победа Бургоса раздельным решением судей

Брэд Катона — Мераб Двалишвили — победа Двалишвили единогласным решением судей

Уолт Харрис — Сергей Спивак — победа Харриса техническим нокаутом

Марк-Андре Барьё — Эндрю Санчес — победа Санчеса единогласным решением судей.