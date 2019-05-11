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ЧМ-2019 по хоккею. Швейцария разгромила Италию, Дания по буллитам обыграла Францию

ЧМ-2019 по хоккею. Швейцария разгромила Италию, Дания по буллитам обыграла Францию
17:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: На ЧМ-2019 по хоккею стартовал второй игровой день.

Сборная Дании в дебютном матче на чемпионате мира обыграла команду Франции, встреча завершилась в серии буллитов со счётом 5:4 Б.

После первого периода впереди была сборная Дании — голы на счету Фредерика Сторма и Маркуса Лауридсена, у французов точный бросок удался Шарлю Бертрану. Во втором периоде Франции удался камбэк благодаря трём заброшенным шайбам, авторами которых стали Оливье Дам-Малька, Дамьен Флёри и Валентен Клеро, у Дании гол в актив записал Ларс Эллер. На 47-й минуте датчане восстановили равновесие — точный бросок удался Йесперу Йенсену. Встреча перешла в овертайм, а позже и в серию буллитов, где верх взяла сборная Дании.

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В матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею сборная Швейцарии одержала победу над командой Италии с разгромным счётом — 9:0.

В первом периоде Швейцария четырежды поразила ворота соперника: авторами точных бросков стали Кевин Фиала, Грегори Хофман, Лино Манчини и Венсан Праплан. В следующие 20 минут подопечные Патрика Фишера забросили ещё две шайбы усилиями Фиалы и Симона Мозера. В третьем периоде швейцарцы продолжили уничтожать соперника — по одному голу забили Роман Лёффель, Нико Хишир и Фиала, оформивший хет-трик.

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Хоккей, Новости хоккея, ЧМ-2019 по хоккею.
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